De Ligt met Juventus al in tweede speelronde tegen Napoli

Een week later speelt Juventus in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Napoli, dat de afgelopen twee seizoenen achter de club uit Turijn eindigde op de ranglijst in de Serie A. Deze wedstrijd staat gepland voor zaterdag 31 augustus of zondag 1 september.



AS Roma, de ploeg van Rick Karsdorp en Justin Kluivert, opent het seizoen met een thuiswedstrijd tegen Genoa. Een week later speelt AS Roma opnieuw in Stadio Olimpico, maar dan in de stadsderby tegen ‘thuisploeg’ Lazio. Stefan de Vrij begint het seizoen met zijn club Internazionale thuis tegen het gepromoveerde Lecce. Op 22 september en 9 februari 2020 staan de stadsderby's tussen AC Milan en Internazionale gepland in San Siro.



Napoli, de ploeg van aanvallers Dries Mertens, Arek Milik en Amin Younes, begint het seizoen met een thuiswedstrijd tegen Fiorentina.