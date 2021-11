De Ligt met Juventus verder in de problemen na nederlaag tegen De Roon en Koopmeiners

Serie AAtalanta Bergamo boekte zaterdag in Turijn voor het eerst in ruim 30 jaar een uitoverwinning op Juventus. Door een goal van Duván Zapata won de ploeg van Marten de Roon en Teun Koopmeiners met 0-1.

De laatste keer dat Atalanta uit bij Juve won was op 8 oktober 1989. Destijds werd het 0-1 door een goal van Claudio Caniggia. Sindsdien slaagde Atalanta er 24 duels op rij niet in om te winnen bij Juventus (18 keer verlies, 6 keer gelijk).

Door de historische zege verstevigde de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini zijn vierde plaats in de Serie. Atalanta heeft nu 28 punten uit veertien duels. Dat is zeven punten meer dan Juventus. De ploeg van Matthijs de Ligt, die tegen Atalanta de hele wedstrijd speelde, raakt steeds verder achterop en staat slechts negende.

Atalanta, met Marten de Roon in de basis, kwam in de 28ste minuut op voorsprong. Duván Zapata kon doorgaan omdat De Ligt onbedoeld voorkwam dat de Colombiaan in buitenspelpositie was aangespeeld. Zapata rondde na een prima pass van Berat Djimsiti bekwaam af met zijn negende treffer van het seizoen.

Volledig scherm Marten de Roon in duel met Weston McKennie. © REUTERS

Na rust drong Juventus aan, resulterend in tal van kansen voor onder anderen Weston McKennie, Paulo Dybala en De Ligt. Geen van hen wist Juan Musso te passeren. In de slotfase kwam Teun Koopmeiners nog in het veld bij Atalanta, dat op 3 oktober voor het laatst verloor in de Serie A. Hans Hateboer bleef bij Atalanta op de bank.

Voor Juventus was het al de vijfde nederlaag in veertien competitieduels. De ploeg van coach Massimiliano Allegri staat achtste, op 11 punten van koploper Napoli dat nog een duel tegoed heeft. ,,Atalanta deed weinig in de buurt van ons doel”, meende Allegri. ,,Hun enige schot op doel van Zapata was het gevolg van een fout bij ons. Als de gelijkmaker vervolgens uitblijft wordt het steeds nerveuzer.”