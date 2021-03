De Ligt ontbreekt wederom bij Juventus voor duel met Lazio

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De oud-Ajacied haakte dinsdagavond al tijdens de warming-up af voor de thuiswedstrijd tegen Spezia (3-0) nadat hij vorige week een tik had gekregen in het duel met Hellas Verona. Midweeks maakte Juventus bekend dat de blessure van De Ligt waarschijnlijk meevalt . Een spierblessure was niet aan de orde. De Italiaanse club liet echter niet weten wanneer de Nederlander weer zijn rentree kan maken.

Ook middenvelder Rodrigo Bentancur ontbreekt in de wedstrijdselectie van Juventus. De international van Uruguay is positief bevonden op het coronavirus. Hij is thuis zonder ziekteverschijnselen in isolatie gegaan.

Juventus speelt dinsdag de return tegen FC Porto in de achtste finales van de Champions League. De Italiaanse club moet op eigen veld een achterstand van 2-1 goedmaken.