De Ligt valt in warming-up geblesseerd uit bij Juventus

Sloper Pepe verklapt: ‘Tot mijn 17de sliep ik bij mijn moeder in bed’

27 februari Pepe (38) wordt gezien als een van de hardste verdedigers van zijn generatie, maar was in het verleden helemaal niet zo'n slechterik. In gesprek met het Braziliaanse Tribuna Expresso blikt de verdediger van FC Porto terug op zijn rustige jeugdjaren in het Zuid-Amerikaanse land. En wat blijkt? Hij was een echt moederskindje...