De onwaarschijnlijke wederopstanding van Barcelona: ‘Niets is onmogelijk’

Video,,Je moet realistisch zijn. Niets is onmogelijk in het leven, maar de afstand tot Atlético is wel heel groot.’’ Dat zei Ronald Koeman op 29 december 2020. Barcelona had net thuis met 1-1 gelijkgespeeld tegen laagvlieger Eibar en Koeman gaf de hoop op de titel min of meer op. Vier maanden later ziet de wereld er totaal anders uit. De Catalanen zijn bezig aan een ongekende wederopstanding. Wat is er sinds de jaarwisseling gebeurd bij Barcelona?

Toen de spelers van Barcelona op 31 december aftelden naar het nieuwe jaar, stond de ploeg er belabberd voor. De achterstand op Atlético Madrid was tien punten en aartsrivaal Real Madrid had acht punten voorsprong. Het spel bood weinig hoop en de blunders stapelden zich op.

Volgens Opta had Barcelona op dat moment de meeste goals geïncasseerd uit individuele fouten van de hele La Liga. De Euro Club Index van databedrijf Gracenote en adviesbedrijf Hypercube gaf Barcelona op dat moment een kans van minder dan 10 procent om de Spaanse titel nog te pakken.

Volledig scherm Koeman tijdens Barcelona - Eibar © EPA

In het nieuwe jaar week Koeman steeds vaker af van het klassieke 4-3-3 systeem. Hij bouwde meer defensieve zekerheid in, door met drie centrale verdedigers te spelen. Frenkie de Jong speelde regelmatig als verdediger en mocht naar hartenlust het middenveld in dribbelen. Ondertussen speelden backs Jordi Alba en Sergiño Dest als halve aanvallers en was de juiste balans in het team gevonden.

Het spel verbeterde en ook het plezier kwam zienderogen terug. De humeurige Messi hervond zijn oude vorm, Frenkie de Jong speelde misschien wel het beste voetbal van zijn carrière en zelfs de uit de gratie geraakte Griezmann had ineens weer genoeg zelfvertrouwen om met stiftjes te scoren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kranten

De Spaanse media zijn lyrisch over Frenkie de Jong.

Barcelona begon 2021 met zeven overwinningen op rij, terwijl en de concurrentie punten liet liggen. De ploeg van Koeman won 15 van de 17 gespeelde competitiewedstrijden dit kalenderjaar. Alleen tegen Real Madrid verloor Barcelona.



Deze nederlaag leek een comeback de nek om te draaien, maar de clubs uit Madrid zijn het spoor de laatste weken bijster. Real Madrid is de koning van de gelijke spelen geworden en Atlético laat bijna om de week wel punten liggen. Dit weekend verloor de ploeg van Diego Simeone weer. Als Barça donderdag van Granada wint, is het ineens koploper.

Poll Wie wordt kampioen in Spanje? Atlético Madrid

Real Madrid

FC Barcelona

Sevilla Wie wordt kampioen in Spanje? Atlético Madrid (4%)

Real Madrid (6%)

FC Barcelona (87%)

Sevilla (3%)

De Catalanen maakten al acht punten goed op Atlético en Real in 2021. Atlético speelde daarbij ook nog eens twee wedstrijden meer dan zijn twee concurrenten. Op 8 mei speelt Barcelona thuis tegen Atlético. Deze wedstrijd is cruciaal, maar niet alleen vanwege de punten die je de concurrent automatisch afsnoept met een overwinning.



In Spanje is het onderling resultaat de doorslaggevende factor bij een gelijk puntentotaal. Atlético won de thuiswedstrijd tegen Barcelona met 1-0, dus winst met meer dan één goal is noodzakelijk als Barça ook de tiebreaker van Atlético wil winnen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volgens de Euro Club Index is Barcelona inmiddels de grote favoriet voor de titel. Dit voorspelsysteem van adviesbureau Hypercube en databedrijf Gracenote voorspelt de einstand van de competitie op basis van resultaten uit het verleden.



Twee weken geleden was Atlético nog titelfavoriet met 40,2% kans, terwijl Barcelona en Real op 29,9% en 29,6% zaten. Inmiddels is Barcelona gestegen naar 62,1%. Atlético staat op 28,3% en Real Madrid heeft nog maar 7,9% kans om La Liga te winnen.

Ontknoping

De Spaanse fans kunnen zich hoe dan ook opmaken voor een aantal spannende weken. Als Barcelona donderdag wint, staan de drie titelkandidaten allemaal binnen drie punten van elkaar en zelfs nummer vier Sevilla is niet ver weg. Misschien is een ontknoping zoals die van het eredivisieseizoen 2006/2007 wel aanstaande. Toen konden op de laatste speeldag AZ, Ajax en PSV kampioen worden. De titel belandde uiteindelijk in Eindhoven.

Bekijk hier de samenvatting van Villarreal-FC Barcelona

Volledig scherm Sergiño Dest. © AFP