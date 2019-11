De Roon en Hateboer blijven met Atalanta steken op gelijkspel

Bosz wint met Bayer Leverkusen ook in Bundesliga

17:38 Bayer Leverkusen heeft de eerste zege afgelopen woensdag in de Champions League (2-1 tegen Atlético Madrid) een passend vervolg gegeven in de Bundesliga. De ploeg van trainer Peter Bosz won met 0-2 in de uitwedstrijd bij VfL Wolfsburg.