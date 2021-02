De Roon en invaller Lammers geven tegen Torino 3-0 voorsprong uit handen

Tussen de 14e en 21e minuut scoorde Atalanta via Josip Ilicic, Robin Gosens en Luis Muriel. In de laatste minuten voor rust bracht Torino echter de spanning terug. Andrea Belotti miste een strafschop, maar scoorde in de rebound alsnog zijn elfde doelpunt van het seizoen. De Braziliaanse verdediger Bremer zorgde in de blessuretijd van de eerste helft voor de 3-2. Invaller Federico Bonazzoli trok de stand in de 84e minuut gelijk, enkele minuten nadat hij in het veld was gekomen.



Atalanta blijft met 37 punten uit 21 wedstrijden steken op de zevende plaats in de Serie A. Bij winst was de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini opgeklommen naar plek vijf.