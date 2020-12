De Roon maakt excuses voor overtreding op Cuadrado: ‘te laat en te hard’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Daar ben ik het mee eens", antwoordde De Roon, die goed weg kwam met een gele kaart. ,,Ik was te laat en het was te hard. Maar ik hoop dat het duidelijk is dat het nooit mijn bedoeling was. Excuses aan Cuadrado."



Atalanta was vorige week nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Ajax in de Champions League.