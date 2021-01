De Roon met Atalanta naar halve finales na spektakelstuk tegen Lazio van Hoedt

Na 45 minuten hadden Atalanta en Lazio allebei al twee keer gescoord in hun kwartfinalewedstrijd. Berat Djimsiti maakte na zeven minuten de 1-0, maar Lazio keerde het tij en leidde na 35 minuten spelen dankzij treffers van Vedat Muriqi en Francesco Acerbi: 2-1. In de 37ste minuut trok Ruslan Malinovskyi de stand weer gelijk.



In de tweede helft vielen er minder treffers, maar het spektakel bleef. Atalanta moest met tien man verder toen José Palomino in de 53ste minuut een rode kaart kreeg, maar toch kwam de thuisploeg weer op voorsprong via Alexey Miranchuk: 3-2.



Invaller De Roon, die na een uur spelen doelpuntenmaker Miranchuk verving, zag een kwartier voor tijd hoe ploeggenoot Duvan Zapata een strafschop miste om het duel te beslissen. Het bleef spannend tot de laatste minuut, maar het tiental van Atalanta hield stand en plaatste zich voor de halve finales van de Coppa Italia.



Hoedt werd na zeventig minuten vervangen bij Lazio door spits Ciro Immobiele, maar ook de topscorer van de Romeinen kon een nederlaag dus niet meer voorkomen. Atalanta is na Internazionale (dat won van AC Milan) de tweede club in de halve finales. Juventus of SPAL (aftrap 20.45 uur) komt daar woensdagavond nog bij en donderdag is dus de kwartfinale tussen Napoli en Spezia.