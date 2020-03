De solidariteit in de voetballerij is nergens zo groot als in Duitsland

Als het om solidariteit gaat, kunnen heel wat voetbalclubs, bestuurders en spelers in de wereld nog wat leren van de Duitse ruimhartigheid. Volgens de altijd goed geïnformeerde krant Bild zijn de vier Duitse Champions League-deelnemers Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen, bezig met een plan twintig miljoen te storten in een noodpot voor clubs uit de Eerste en Tweede Bundesliga die door de coronacrisis in de problemen dreigen te komen. De vier Champions League-starters mogen gezamenlijk nog 12,5 miljoen euro aan extra tv-gelden verdelen. De clubs verhogen dit bedrag via eigen middelen met nog eens met 7,5 miljoen euro, tot die 20 miljoen in de noodpot. De topclubs beseffen maar al te goed dat zonder steun een volwaardige Bundesliga in gevaar komt.