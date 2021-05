De twee gezichten van Hazard: kwakkelende Belg keert terug in stadion waar hij floreerde

Eden Hazard hoopt vanavond met Real Madrid op bezoek bij Chelsea de finale van de Champions League te bereiken. In Londen beleefde de Belg de meest succesvolle periode in zijn loopbaan. Zo'n glansrol werd ook voorspeld in Spanje, maar bleef tot dusverre uit. De twee gezichten van Hazard zijn tekenend voor de worsteling die hij sinds zijn stap naar Madrid doormaakt.

Nee, bij Real Madrid bestond geen twijfel toen Eden Hazard in de zomer van 2019 werd gestrikt. Hoewel de Belg nog maar een contract voor een jaar had bij Chelsea, trok de Spaanse grootmacht de portemonnee: met een prijskaartje van 115 miljoen euro kwam hij in één klap in het rijtje met de allerduurste transfers ooit. ,,Het was altijd mijn droom om voor Real Madrid te spelen’’, zei hij na zijn contractondertekening op de clubwebsite van De Koninklijke.

In twee jaar tijd is die droom een nachtmerrie geworden. Hazard speelde slechts 39 van de in totaal 97 duels die Real Madrid sinds zijn komst afwerkte. Liefst 58 duels moest de Belgische buitenspeler geblesseerd toekijken. Zo kampte hij met problemen aan zijn voet, hamstring en raakte hij november vorig jaar besmet met het coronavirus.

Met slechts vier goals en zeven assists heeft Hazard bepaald nog niet zijn stempel weten te drukken op het spel van de Madrilenen. Hoe anders was dat in zijn periode als speler van Chelsea, waar hij in zeven jaar uitgroeide tot een van de beste spelers van de Premier League. 352 wedstrijden had hij nodig om 110 keer te scoren en 92 assists te geven. Daarmee vergaarde hij een plekje in de all-time recordboeken van The Blues.

Hazard bij Chelsea/Real Madrid

· Wedstrijden: 352/39

· Goals: 110/4

· Assists: 92/7

· Aantal duels geblesseerd: 21/58

Met doelpunt nummer vijf zou de dertigjarige Hazard vanavond een groot deel van het leed kunnen verzachten. Real Madrid vecht met Chelsea om het tweede ticket voor de Champions League-finale, nadat Manchester City zich gisteren al plaatste ten koste van Paris Saint-Germain.



De eerste ontmoeting tussen Real en Chelsea eindigde in een 1-1 gelijkspel, waardoor beide ploegen nog volop kans hebben op een plek in de finale. Ook toen kwam Hazard al kort voor tijd binnen de lijnen. Weet hij nu wél uit te blinken? Wellicht dat de kwakkelende buitenspeler op Londense bodem eindelijk weer eens flitsen van zijn klasse kan etaleren.

Volledig scherm Eden Hazard. © REUTERS