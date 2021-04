De UEFA heeft kilo's boter op het hoofd

Door Sjoerd Mossou



Het slagveld was een woeste chaos, iedereen tuimelde al urenlang hysterisch over elkaar heen, toen ook UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin maandagmiddag het woord nam over de Super League. ,,Ik ben 24 jaar strafrechtadvocaat geweest, maar ik heb nooit mensen meegemaakt zoals deze’’, zei Ceferin. En specifieker over Andrea Agnelli, de voorzitter van Juventus en de grote roerganger achter de Super League: ,,Hij is een slang, een leugenaar.’’