De valkuilen voor Liverpool op weg naar eerste landstitel sinds 1990

Liverpool beleeft een droomstart van dit seizoen. Na 19 competitieduels is de ploeg van coach Jürgen Klopp nog altijd ongeslagen: 16 keer winst en gelijke spelen tegen Chelsea, Manchester City en Arsenal. Bovendien heeft Liverpool een indrukwekkend doelsaldo van 43-7. Nadat de grote titelfavoriet Manchester City twee keer op rij verloor is het gat met de ploeg van Pep Guardiola nu zeven punten, Tottenham Hotspur staat na een productieve week tweede met zes punten achterstand op The Reds. De afgelopen dagen kwam er een bijzonder statistiekje voorbij in Engeland. Van de laatste tien koplopers op Boxing Day, werden er acht een paar maanden later ook kampioen. Twee keer gebeurde dit niet, twee keer bij Liverpool.



Tien jaar geleden werd het Liverpool van Steven Gerrard, Fernando Torres, Xabi Alonso en Dirk Kuyt net geen kampioen. Er werd in 38 duels slechts twee keer verloren, maar er waren wel elf gelijke spelen, waarvan drie op rij in januari. Het Manchester United van Wayne Rooney en Cristiano Ronaldo profiteerde dankbaar. Dat Liverpool het ook in het seizoen 2013/2014 uit handen gaf, is nog altijd een klein wonder. Na de 3-2 zege op Manchester City riep captain en clubicoon Steven Gerrard zijn teamgenoten bij elkaar voor een peptalk: ‘This does not fucking slip,’ schreeuwde Stevie G. Toch is dat wel wat er twee weken later gebeurde, vrij letterlijk zelfs. Gerrard gleed uit en Chelsea won op Anfield met 0-2. Weer een week later gaf Liverpool in de laatste tien minuten ook nog een 0-3 voorsprong weg op bezoek bij Crystal Palace, waarna Manchester City toch nog kampioen werd. Het zorgde voor groot verdriet bij de fans van Liverpool en leedvermaak bij de fans van Everton, City en United.