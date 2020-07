De veelvraten van Europa: Real op gelijke hoogte met Ajax

VideoReal Madrid is donderdag voor de 34ste keer landkampioen geworden. Daarmee staat de Koninklijke in de top 10 van Europa als het gaat om het aantal kampioenschappen.

Of Ajax dit jaar voor de 35ste keer kampioen van Nederland was geworden, we zullen het nooit weten. Omdat La Liga in tegenstelling tot de eredivisie wél uitgespeeld wordt, is Real Madrid vanavond wat betreft landstitels langszij gekomen.

Omdat Slavia Praag de meest recente kampioen van Tsjechië is, gaat Real Sparta Praag voorbij. In de Europese topcompetities heeft alleen Juventus vaker een titelfeestje kunnen vieren: 35 keer. Juve is ook nu koploper in Italië.

Volledig scherm © AFP

Meeste landskampioenschappen in Europa

• 1. Rangers FC (Schotland) 54

• 2. Linfield (Noord-Ierland) 54

• 3. Celtic (Schotland) 51

• 4. Olympiakos Piraeus (Griekenland) 45

• 5. Benfica (Portugal) 37

• 6. Juventus (Italië) 35

• 7. Real Madrid (Spanje) 34

Ajax (Nederland) 34

Anderlecht (België) 34

• 10. Sparta Praag (Tsjechië/Tsjechoslowakije) 33



Volledig scherm Celtic werd afgelopen voorjaar voor de negende keer op rij kampioen van Schotland. © EPA

In Spanje blijft Real Barcelona ruim voor. De club van Frenkie de Jong staat op 26 landstitels. Atlético Madrid (10), Athletic Bilbao (8), Valencia (6) en Real Sociedad (2) zijn de enige andere clubs met meerdere kampioenschappen op het hoogste niveau. Deportivo La Coruña, Sevilla en Real Betis waren eenmaal de beste.

Voor wie afvraagt waar Bayern München staat, Der Rekordmeister is met 30 landstitels hard op weg naar de top 10. In Engeland blijft Manchester United (20) huidig kampioen Liverpool (19) net voor. In Frankrijk is Saint- Étienne de recordkampioen met 10 titels, op de voet gevolgd door Olympique Marseille en Paris Saint-Germain (beiden 9).

