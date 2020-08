De Vrij de beste verdediger van Italië: dit waren zijn legendarische voorgangers

Stefan de Vrij werd gisteren verkozen tot beste verdediger van het afgelopen Serie A-seizoen. Een puike prestatie van de oud-Feyenoorder, die afgelopen seizoen heerste in het hart van de Inter-defensie. Een blik op eerdere winnaars toont aan tot welke topcategorie De Vrij in verdedigingsland Italië wordt ingedeeld.

Nergens ter wereld is het verdedigen meer tot kunst verheven dan in Italië, waar het houden van de nul vaak gelukzaliger werkt dan het noteren van een monsterscore. Verdedigen is in Italië een vak, net als bijvoorbeeld pizzabakken. ,,Ik ben verliefd geworden op de Italiaanse manier van verdedigen’’, omschreef Matthijs de Ligt zijn keuze om afgelopen seizoen Ajax voor Juventus te verruilen.

Je bent dan ook een hele grote meneer als je in zo'n land tot de beste wordt gekroond. Stefan de Vrij voegt zich met zijn winst in een bijzonder rijtje. Afgelopen seizoen ging Kalidou Koulibaly er met de prijs vandoor. Als slot op de deur van Napoli speelde de Senegalees zich in de kijker van de complete top. De 29-jarige verdediger staat een jaar later voor een toptransfer, het is alleen nog even afwachten wie zich gelukkig mag prijzen. Onder meer Liverpool, Manchester United en Manchester City azen op zijn begeerde krabbel.

Volledig scherm Wesley Sonck namens Ajax in duel met Cannavaro. © Paul Vreeker De namen die de prijs daarvoor wonnen, spreken nóg meer tot de verbeelding. Het rijtje waarin De Vrij zich bevindt, bevat namen met de beste verdedigers ooit. Zo ging de prijs eerder viermaal naar Alessandro Nesta, die met Lazio en later AC Milan driemaal Italiaans landskampioen werd. Ook Fabio Cannavaro won de prijs twee keer. De Italiaan, die in zijn land bij Inter en Juventus furore maakte, is nog altijd de enige verdediger die de Ballon d’Or op zijn naam wist te schrijven.

De eretitel ‘beste verdediger van het seizoen’ werd in 2010 voor het laatst uitgereikt, waarna de Serie A besloot een sterrenelftal samen te stellen. Sinds vorig seizoen is de prestigieuze prijs weer tot leven gewekt. In totaal zijn er dertien winnaars gekroond.

Beste verdediger in de Serie A

2000: Alessandro Nesta

2001: Alessandro Nesta

2002: Alessandro Nesta

2003: Alessandro Nesta

2004: Paolo Maldini

2005: Fabio Cannavaro

2006: Fabio Cannavaro

2007: Marco Materazzi

2008: Giorgio Chiellini

2009: Giorgio Chiellini

2010: Giorgio Chiellini

2019: Kalidou Koulibaly

2020: Stefan de Vrij

Ook legendarische verdedigers als Giorgio Chiellini, Paolo Maldini en Marco Materazzi wonnen de prijs. De Vrij was dit seizoen leider van de Inter-defensie, die het minst gepasseerd werd van alle Serie A-ploegen. In totaal moesten de Milanezen 36 goals incasseren. Dat zijn er zeven minder dan landskampioen Juventus, waar Matthijs de Ligt het fort bewaakt. De Ligt is de speler die in het Nederlands elftal Stefan de Vrij van een basisplaats afhoudt.

De verkiezing van Stefan de Vrij is gebaseerd op statistieken van StatsPerform. De prijs voor beste speler van het seizoen ging naar Paulo Dybala, die met elf treffers en evenveel assists een aanzienlijk aandeel had in de landstitel van Juventus. Daarmee komt hij niet in de buurt van Ciro Immobile, verkozen tot beste spits. De Italiaan pakte met 36 goals ook al de topscorerstitel. Wojciech Szczesny (Juventus) kreeg de prijs voor beste doelman, Alejandro Gómez (Atalanta) is de beste middenvelder en Dejan Kulusevski (Parma) is het grootste talent.

