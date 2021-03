De Vrij en Inter boeken late zege, invaller Zirkzee met Parma te sterk voor Karsdorp-loos AS Roma

La Liga Zit landstitel er toch nog in voor Koeman? Opnieuw misstap Atlético

10:39 Koploper Atlético Madrid is in de Spaanse voetbalcompetitie weer iets van de grote voorsprong kwijtgeraakt. In een hectisch duel bij Getafe liet het elftal van trainer Diego Simeone veel kansen onbenut: 0-0.