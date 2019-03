De Vrij helpt Internazionale met fraaie kopgoal aan zege op AC Milan

Foto's Derby tussen Panathinai­kos en Olympiakos na rellen afgebroken

21:34 De topper in Griekenland tussen Panathinaikos en Olympiakos Pireaus is in de 70ste minuut gestaakt. Op dat moment stond het 1-0 voor Olympiakos. Hooligans waren buiten het stadion slaags geraakt met de politie. Hierbij hadden de agenten traangas ingezet dat het stadion was ingewaaid. Hierop vluchtten veel toeschouwers van de tribunes. Velen gingen het veld op.