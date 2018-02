De Vrij: Het doet me pijn de club op deze manier te verlaten

,,Het is een moeilijke periode geweest vol speculaties over mijn toekomst. Helaas met de uitkomst die voor niemand gewenst is", start hij zijn bericht. ,,Ik begrijp de teleurstelling van Lazio-fans en het doet me pijn op deze manier de club te verlaten. Hoewel ik me hier heel blij en thuis voel, is het soms goed om buiten je comfortzone te treden om je gestelde doelen te bereiken."



De Vrij richt tot slot een dankwoord richting Lazio en de fans van de Romeinse club. ,,Ik ben de club en de fans voor altijd dankbaar voor het vertrouwen en de kansen die ze me hebben gegeven. Ik heb altijd mijn uiterste best gedaan en zal dat tot het eind van dit seizoen blijven doen."