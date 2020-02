De Vrij in extase: ‘Winnen van AC Milan geeft een uniek gevoel’

Voor de tweede keer in amper een jaar tijd heeft Stefan de Vrij zijn Italiaanse club Internazionale aan winst van de stadsderby tegen AC Milan geholpen. De Nederlandse verdediger kopte zondagavond de 3-2 binnen, in maart vorig jaar tekende De Vrij voor de 2-0 in de met 3-2 gewonnen Milanese derby.

,,Winnen van AC Milan geeft een uniek gevoel’’, zei de oud-Feyenoorder. ,,We speelden slecht in de eerste helft en stonden bij rust terecht met 2-0 achter. Maar in de tweede helft hebben we karakter getoond. Deze wedstrijd zal ik me nog lang blijven herinneren’’, zei De Vrij, die Inter in de 70ste minuut op voorsprong kopte. In de blessuretijd besliste Romelu Lukaku het duel (4-2).

Volledig scherm Milan-doelman Gianluigi Donnarumma is kansloos op de kopbal van de niet zichtbare Stefan de Vrij. © REUTERS

Bondscoach Ronald Koeman was aandachtig toeschouwer op de tribune in Milaan. Koeman zag niet alleen De Vrij uitblinken, hij hoorde ook dat Frenkie de Jong in Spanje met een fraai doelpunt bijdroeg aan de zege van FC Barcelona bij Real Betis (2-3). De middenvelder speelde sterk in Sevilla.

,,De laatste wedstrijden had ik het best lastig’’, erkende De Jong. ,,Het is niet aan mij om te zeggen of dit mijn beste wedstrijd was, maar het ging goed. We worden iedere week beter. Als we zo doorgaan, ga ik met veel vertrouwen richting het beslissende deel van het seizoen.’’

