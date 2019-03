De Vrij met Internazionale onderuit bij Cagliari

Nederlaag bij Augsburg Dortmund geeft Bayern kans om aan kop te komen in Bundesliga

22:38 Borussia Dortmund is in de Bundesliga bezig aan een mindere fase. De koploper verloor vanavond met 2-1 bij FC Augsburg. Van de laatste vier duels in de competitie won de formatie van de Zwitserse coach Lucien Favre er slechts één. In de Champions League werd fors verloren bij Tottenham (3-0), al volgt in die confrontatie nog een thuiswedstrijd.