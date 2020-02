De Vrij moet met Inter in Napels een achterstand rechtbreien

Vorige maand won Inter nog met 1-3 in Napels, maar in Milaan waren de rollen omgedraaid. De bezoekers kwamen in de 57ste minuut op een 0-1 voorsprong door een prachtig doelpunt van Fabian Ruiz. De Spanjaard zette een combinatie op met Giovanni Di Lorenzo, speelde meerdere tegenstanders uit en liet doelman Daniele Padelli in de verre hoek kansloos. Beide ploegen kwamen in het vervolg van de wedstrijd niet meer tot scoren.



Voor Inter is nog geen man over boord. Op 5 maart wacht in Napels de returnwedstrijd waarin er dus gewonnen moet worden. De andere halve finale gaat tussen AC Milan en Juventus.