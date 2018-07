De Vrij's Inter verliest na strafschoppen van Chelsea

Benfica en Juventus zijn in de Champions Cup niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. De Italiaanse kampioen nam daarna de strafschoppen beter. Voormalig ADO-speler Tyronne Ebuehi viel in de 67ste minuut in.



Benfica kwam in Harrison, New Jersey op een 1-0 voorsprong in de lucratieve International Champions Cup. Alejandro Grimaldo (oud-Barça) krulde een vrije trap fantastisch binnen. Invaller Luca Clemenza maakte zes minuten voor tijd de gelijkmaker, waarna de Italianen de strafschoppen beter namen (2-4). Het doelpunt van Clemenza was misschien nog wel mooier dan die van Grimaldo. Oordeelt u zelf.