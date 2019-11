De Vrij trefzeker in ruime zege Inter bij Torino

Krankzinnig slot in Lima Bizarre ontknoping bezorgt Flamengo Copa Libertado­res

23:12 Flamengo heeft na een bizarre ontknoping in de finale tegen River Plate de Copa Libertadores gewonnen. De Braziliaanse club stond in 89ste minuut nog met 1-0 achter na een ronduit belabberde wedstrijd, maar draaide het in enkele minuten helemaal om door twee goals van Gabriel Barbosa.