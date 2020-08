De Vrij verkozen tot beste verdediger in de Serie A

Niet Leonardo Bonucci, niet Matthijs de Ligt en ook niet Kalidou Koulibaly. Nee, Stefan de Vrij is de beste verdediger van het afgelopen seizoen in de Serie A. De uitslag van de verkiezing is gebaseerd op een verzameling statistieken van Stats Perform, die alle spelers het hele seizoen monitort. Competitiebaas Luigi De Siervo deelde een groot compliment uit aan De Vrij en andere spelers die in de prijzen vielen: ,,Het was een abnormaal jaar, maar deze spelers hebben ook in deze moeilijke omstandigheden hun talenten weten te presenteren. Ze hebben onze zorgen verlicht met geweldige prestaties. Onze grote dank gaat uit naar deze spelers voor hun inzet en professionaliteit.”



De Vrij werd dit seizoen tweede met Internazionale, één puntje achter Juventus. De 28-jarige Oranje-international, die in de zomer van 2018 transfervrij overkwam van Lazio, miste maar vier wedstrijden dit seizoen bij de ploeg van coach Antonio Conte. De eerste twee vanwege een blessure en tijdens het drukke programma na de corona-onderbreking kreeg de Nederlander twee wedstrijdjes rust van Conte. Met goals tegen Torino, AC Milan, Parma en AS Roma was De Vrij liefst vier keer trefzeker dit Serie A-seizoen.