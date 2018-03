De ziel van een stadion is niet te vangen in cijfers

Duitse tv-zender baalt van oppermachtig Bayern

13 maart De televisiezender Sky baalt ervan dat Bayern München in de Duitse Bundesliga zo weinig tegenstand heeft. Het gebrek aan spanning gaat ten koste van abonnees voor de betaalzender. ,,Sinds het seizoen 2012-2013 is het kampioenschap rond Kerstmis al beslist. Dat is een probleem voor ons'', klaagt Sky-baas Carsten Schmidt in een interview met het Duitse Funke Sport.