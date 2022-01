Debutant Coutinho laat Man United vol ongeloof achter, De Bruyne deelt dreun uit aan Chelsea

SamenvattingenWilde Chelsea de titelrace in de Premier League spannend houden, dan moest op bezoek bij Manchester City worden gewonnen. Daarin slaagde de ploeg van coach Thomas Tuchel niet. Kevin de Bruyne maakt het enige doelpunt. City nam door de 1-0 zege een voorschot op de titel, met dertien punten voorsprong op Chelsea. Manchester United verspeelde later op de avond op pijnlijke wijze twee punten tegen Aston Villa.

Een topper om de vingers bij af te likken, in een vol Etihad Stadium. Hakim Ziyech kreeg van Tuchel een kans in de basis, Nathan Aké ontbrak bij City omdat hij niet helemaal fit was. De oud-Ajacied speelde niet de wedstrijd van zijn leven. Op een moment dat Ziyech Romelu Lukaku de diepte in kon sturen, was zijn pass veel te hard. Het gevoel wat normaal in zijn linkervoet zit, was ineens spoorloos verdwenen. Hij kreeg een reprimande van zijn coach, maar Ziyech wist zelf heel goed dat daar meer uit te halen viel.

Verder kwam Chelsea nauwelijks in het spel voor, omdat City domineerde op eigen veld. Voor het eerst sinds het aantreden van Tuchel schoot de Londense ploeg geen enkele keer op of naast het doel van een tegenstander. Ook de koploper kwam in de eerste helft moeilijk tot goede kansen vanwege de opgetrokken muur van Chelsea ondanks de dreiging die de koploper uitstraalde.

Volledig scherm Jack Grealish ziet dat Kepa zijn inzet stopt. © AFP

Toch kwam er één heel goede mogelijkheid voor de thuisploeg. Jack Grealish, de man van 100 miljoen, ging alleen op doelman Kepa Arizzabalaga af. Hij zag een heel klein gaatje, maar scoorde niet door het uitgestoken been van de Chelsea-keeper. Het was de grootste kans van de eerste helft.

Matchwinner De Bruyne

Wilden de bezoekers de titelstrijd in leven houden, dan moest er in de tweede helft wat veranderen. En dat gebeurde ook. Na rust kreeg Lukaku, die ongelukkig speelde, een grote kans. Ederson die tot dusver niets te doen had gehad, redde uitstekend.

De intensiteit nam toe. De fans begonnen zich steeds meer te roeren. Beide teams kozen een hogere versnelling en toen die was ingezet scoorde Kevin de Bruyne. De Belg schudde N’Golo Kanté van zich af, stoof richting het doelgebied, hield even in en scoorde loepzuiver: 1-0. Op zijn knieën gleed hij de euforische City-fans tegemoet.

Het bleek de enige treffer van de wedstrijd ondanks het slotoffensief van Chelsea. Zo groeide het gat tot dertien punten. City nam met deze zege een voorschot op de titel, ongenaakbaar als de ploeg op dit moment is.

Volledig scherm Kevin de Bruyne viert zijn treffer met het publiek van City. © REUTERS

Manchester United

Manchester United verspeelde later op de avond wederom dure punten. En dat terwijl er helemaal niets aan de hand leek voor The Red Devils. Door een gigantische blunder van Aston Villa-doelman Emiliano Martínez opende Bruno Fernandes na zes minuten namelijk al de score. Een voorsprong die diezelfde Fernandes na 67 minuten verdubbelde middels een hard schot via de onderkant van de lat: 0-2 en de drie punten in de tas, zo dacht men bij United.

Dat was echter buiten Aston Villa-debutant Philippe Coutinho gerekend. De van FC Barcelona gehuurde Braziliaan had in de 77ste minuut al een belangrijk aandeel bij de aansluitingstreffer van Jacob Ramsey, maar vijf minuten later was het voormalig Liverpool-speler Coutinho zelf die coach Steven Gerrard en consorten in vuur en vlam zette door op aangeven van Ramsey de 2-2 te maken.

Volledig scherm Philippe Coutinho viert zijn goal. © AFP

Donny van de Beek viel één minuut voor tijd in en had dus nauwelijks tijd om nog iets aan de 2-2 stand te doen. Van de afgelopen vier wedstrijden heeft Manchester United, dat op de zevende plek blijft steken, er nu maar eentje gewonnen (3-1 tegen Burnley). Eerder werd al gelijkgespeeld tegen Newcastle United en verloren van Wolverhampton Wanderers.

Degradatiekraker tussen Newcastle en Watford eindigt onbeslist

Eerder op de dag was Newcastle United heel dicht bij de tweede zege van dit seizoen. Maar opnieuw ging het in de slotfase mis, tegen Watford. De miljarden van de Arabieren leverden tot dusver twee aanwinsten op, Chris Wood en Kieran Trippier, en slechts één zege.

In de eerste helft was Joelinton al dicht bij een openingsgoal, maar de Braziliaan van Newcastle raakte de lat. Verder viel er weinig te beleven, alsof de spanning in de benen was gelopen. Beide teams wilden niet absoluut niet verliezen, omdat ze in een felle degradatiestrijd verwikkeld zijn. Toch haalde de thuisploeg voor het eerst de trekker over via Allan Saint-Maximin die een fout afstrafte van Jeremy Ngakia. Na een fraaie solo rondde de Fransman af in de korte hoek.

Volledig scherm De rake kopbal van João Pedro in de slotfase. © Action Images via Reuters

De fans op St. James’ Park snakten naar de tweede zege van het seizoen en die lag ook binnen handbereik totdat Joao Pedro boven iedereen uittorende en raak knikte, in de 87ste minuut: 1-1. Newcastle bleef door het gelijkspel en de zege van Norwich City voorlaatste, Watford zeventiende.

Bekijk hieronder de samenvatting:

Norwich stijgt twee plaatsen dankzij zege

Norwich City is vooralsnog de grote winnaar van deze zaterdag. De hekkensluiter ontving op eigen veld Everton en hield de drie punten op Carrow Road. Norwich kreeg daarbij wel hulp van Michael Keane, die de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman werkte. Twee minuten later was het opnieuw raak. Adam Idah verschalkte Jordan Pickford: 2-0, een comfortabele voorsprong voor de ploeg waar Tim Krul onder de lat stond.

In de tweede helft sloeg Richarlison toe voor Everton, waar Anwar El Ghazi warmliep maar zijn debuut niet maakte (hij kwam op huurbasis over van Aston Villa). Het was op dat moment nog een half uur spelen. Daar kwamen nog negen minuten blessuretijd bovenop. Maar Norwich trok de zege over de streep en klom naar de achttiende plaats. Burnley is de nieuwe hekkensluiter, maar heeft nog wel vier duels in te halen.

Volledig scherm © REUTERS

Wolverhampton blijft in spoor Europese plekken

Wolverhampton Wanderers doet nog altijd mee om Europees voetbal na de 3-1 zege op Southampton. De thuisploeg won - gezien de statistieken - tegen de verhoudingen in van de nummer 12 van de Premier League. Raúl Jimenez zette Wolves op voorsprong na dik een half uur spelen.

In de tweede helft verdubbelde Conor Coady de voorsprong. Een paar minuten voor tijd zorgde James Ward-Prowse voor de aansluitingstreffer, maar Adama Traoré besliste het duel definitief. Wolverhampton staat achtste, met vier punten achterstand op nummer 5 Arsenal.

Bekijk hieronder nog eens de hoogtepunten terug van City - Chelsea:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.