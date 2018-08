Debuut Klaassen en Weghorst in Bundesliga

Werder Bremen verloste Klaassen deze zomer van zijn uitzichtloze positie bij Everton. De Engelse club had de middenvelder vorig jaar voor 27 miljoen euro overgenomen van Ajax, maar na het ontslag van Ronald Koeman raakte Klaassen op een zijspoor. Voor 15 miljoen euro ging hij naar Bremen. De zestienvoudig international hoopt zich in Duitsland ook weer in beeld te spelen bij het Nederlands elftal, waar Koeman nu de bondscoach is.



Weghorst voelde zich na twee jaar en 31 competitietreffers bij AZ klaar voor een stap omhoog. Voor 11 miljoen euro ging hij naar Wolfsburg. Weghorst behoort tot de voorselectie van Oranje voor de komende interlands.