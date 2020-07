Definitief geen Champions League voor Trabzonspor

De Europese federatie UEFA legde Trabzonspor begin juni een schorsing op, omdat de club die toen bovenaan de ranglijst stond zijn financiële zaken nog steeds niet op orde had. Trabzonspor had de UEFA vier jaar geleden beloofd dat het in 2019 de in- en uitgaven in balans zou hebben. Het lukte de club echter opnieuw niet te voldoen aan de regels van Financial Fair Play, met een schorsing tot gevolg.



Trabzonspor eindigde in de Turkse competitie vier punten achter kampioen Basaksehir. De ploeg veroverde woensdag in Istanbul wel de Turkse beker.