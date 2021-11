Delegatie Union Berlin legt krans bij Holocaustmonument in Jeruzalem

,,Het was een grote wens van ons om tijdens onze officiële reis naar Israël deze speciale plaats te bezoeken en ik ben heel dankbaar dat we dat hebben kunnen doen”, zei voorzitter Dirk Zingler. ,,Antisemitisme is helaas nog steeds aanwezig in onze maatschappij en we zijn allemaal geroepen om dat standvastig te bestrijden. Geconfronteerd met de gruwelijkheden tegen de Joden in Europa van nazi-Duitsland zijn we verbijsterd en verdrietig. We zullen deze indrukken voor een lange tijd met ons meedragen en niemand zal het vergeten.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zingler sprak na afloop van een aangrijpend bezoek. ,,Mensen kijken naar je en merken dat je een Duitse groep bent, dat is een raar gevoel. Onze generatie is niet verantwoordelijk voor de daden, maar onze generatie is wel verantwoordelijk voor dat het niet in de vergetelheid raakt. We moeten het doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen‘’, aldus de Union-bestuurder die eind september voor de uitwedstrijd tegen Feyenoord in Rotterdam werd aangevallen door hooligans toen hij met een afvaardiging van de club in een restaurant zat.

Sommige supporters van Union werden na de thuiswedstrijd met Maccabi beschuldigd van antisemitisme. Volgens een jeugdafdeling van de Duits-Israëlische vereniging was geprobeerd een afgepakte Israëlische vlag van een vrouwelijke supporter in brand te steken, maar hadden andere Union-fans zich juist uitgesproken tegen antisemitisch gedrag. De Duitse club had eerder al gemeld dat een supporter die bij het incident betrokken was is geïdentificeerd en dat hij uit de club wordt gezet.