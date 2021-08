Dementie teistert Britse voetbalvedetten: wordt koppen ooit verboden?

Door Geert Langendorff



Negen maanden voor zijn diagnose - alzheimer en vasculaire dementie - stond Denis Law bedroefd aan het graf van Les Massie, wiens geheugen bij zijn overlijden ook volledig was verwoest door de slopende hersenziekte. De voormalige spits, die furore maakte bij Manchester United, richtte zich rond de begrafenis tot de voetbalautoriteiten. Hoe lang kreeg deze vreselijke kwaal nog vrij spel om vroegere professionals te teisteren?



Law, op Old Trafford bekend als The King, wist toen nog niet dat hij nog geen jaar later dezelfde diagnose zou krijgen als zijn Schotse landgenoot, met wie hij samenspeelde bij Huddersfield Town. Voor hem stond wel onomstotelijk vast dat hij een zeer hoog risico liep. Law zag decennia voordat onderzoeken hem in het gelijk stelden al een direct verband tussen het veelvuldig koppen van de bal en dementie.