Denemarken draagt bij WK in Qatar ‘kritische boodschappen’ op trainingsshirts

De voetbalbond geeft ook aan dat ze zo min mogelijk partners en stafleden naar Qatar laat afreizen, zodat ‘participatie op het WK voornamelijk om het sportieve gaat’, en niet om het promoten van de WK-organisatoren. ,,Onze bond is altijd kritisch geweest op het WK in Qatar", zegt directeur Jacob Jensen. ,,Nu willen we met meer acties komen en het kritische dialoog verder uitbreiden, zodat we de kans pakken om verandering in het land mogelijk te maken.” De bond zegt ook goed te willen onderzoeken of de te boeken hotels de arbeidersrechten respecteren.