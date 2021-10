Denemarken heeft WK-ticket bijna te pakken, Vlahovic redt Tadic en Servië

WK-kwalificatieDe kwalificatie voor het WK van eind volgend jaar in Qatar wordt vandaag vervolgd. Dit is het programma. Volg de duels in onze livewidget.

Groep A

• Azerbeidzjan - Ierland 0-2

• Luxemburg - Servië 0-1

Het Servië van basisspeler Dusan Tadic is ontsnapt aan een blamage tegen voetbaldwerg Luxemburg. Het bleef lang 0-0, maar in de 68ste minuut zorgde Dusan Vlahovic ervoor dat de bezoekers toch het volle pond pakten. Daardoor neemt Servië de eerste plaats over van Portugal (14 om 13 punten), dat een wedstrijd minder gespeeld heeft.

Dusan Vlahovic.

Groep B

• Georgië - Griekenland 0-2

• Zweden - Kosovo 3-0

Zorgt Zweden voor een stunt door de eerste plek van Spanje af te pakken? Het kan zomaar, want in verliespunten zijn de Scandinaviërs de grote concurrent in Groep B voorbij na de 3-0 zege op Kosovo. Spanje heeft na zes duels dertien punten, Zweden heeft er na vijf wedstrijden twaalf. Tegen Kosovo maakten Emil Forsberg, Alexander Isak (ex-Willem II) en Robin Quaison het verschil. Het Griekenland van John van ’t Schip staat derde met negen punten.

Alexander Isak.

Groep C

• Litouwen - Bulgarije 3-1

• Zwitserland - Noord-Ierland 2-0

Zwitserland heeft uitstekende zaken gedaan in Groep C door met 2-0 te winnen van Noord-Ierland. De Zwitsers staan na vijf wedstrijden op elf punten en staan in verliespunten gelijk met koploper Italië, dat veertien punten heeft na zes wedstrijden

Groep D

• Kazachstan - Bosnië en Herzegovina 0-2

• Finland - Oekraïne 1-2

Sterspelers Andriy Yarmolenko en Roman Yaremchuk hebben Oekraïne de zege bezorgd op bezoek bij Finland. Daardoor staan de Oost-Europeanen nu tweede in Groep D, achter topfavoriet Frankrijk. Ook Bosnië en Herzegovina, dat met 0-2 won bij Kazachstan, en Finland zijn nog niet uitgeschakeld in de strijd om plek twee.

Groep E

• Schotland - Israël 3-2

• Faroer - Oostenrijk 0-2

• Moldavië - Denemarken 0-4

Denemarken heeft ook zijn zevende WK-kwalificatiewedstrijd gewonnen. Dit keer moest Moldaviër er aan geloven: 0-4. De IJzersterke Denen staan zo na zeven duels op het maximum van 21 punten. Alleen Schotland, dat met 3-2 won van Israël, kan met veertien punten enigszins in de buurt blijven. Oostenrijk staat na de zege op tien punten.

Groep I

• Andorra - Engeland 0-5

• Hongarije - Albanië 0-1

• Polen - San Marino 5-0

Ook in Groep I lijkt de winnaar wel bekend: koploper Engeland heeft vier punten meer dan Albanië (19 om 15) en won simpel bij Andorra door goals van Ben Chillwell, Bukayo Saka, Tammy Abraham, James Ward-Prowse (2x) en Jack Grealish. Polen had geen kind aan San Marino (5-0) en voormalig Vitesse-spits Armando Broja hielp Albanië langs Hongarije.

Bukayo Sako is de jongste speler sinds Wayne Rooney die twee interlands op rij scoort voor Engeland.

Simon Kjaer.