Denemarken met zwarte shirts naar WK in Qatar: ‘Met de kleur van de rouw maken we statement’

Denemarken speelt op het WK voetbal van dit jaar in Qatar in opvallend sobere shirts. Fabrikant Hummel licht toe waarom: ,,Wij willen niet zichtbaar zijn tijdens een toernooi dat duizenden mensen het leven heeft gekost.”

Het eerste shirt van de Denen is rood, het tweede wit en het derde zwart. Details ontbreken, zo is zowel het embleem van de bond als dat van de sponsor in de kleur van het shirt afgebeeld.

,,We willen een dubbele boodschap sturen”, aldus Hummel over de eerste twee shirts. ,,Die zijn niet alleen geïnspireerd op de shirts van het gewonnen EK van 1992, maar zijn ook een protest tegen Qatar en de mensenrechtensituatie daar. We willen niet zichtbaar zijn tijdens een toernooi dat aan duizenden mensen het leven heeft gekost. We steunen onze nationale ploeg, maar dat is niet hetzelfde als het gastland goedkeuren. We willen een statement maken.”

Met het zwarte derde shirt gaan de Denen nog een stap verder: ,,Zwart is de kleur van de rouw. Perfect voor dit WK in Qatar. We willen een statement maken over de mensenrechten in Qatar en de behandeling van de arbeiders die de WK-stadions hebben gebouwd.”

Begin 2021 onthulde de Engelse krant The Guardian dat er in Qatar minimaal 6.500 gastarbeiders overleden zijn sinds de toewijzing van het WK elf jaar eerder.

Bekijk hieronder de eerste twee shirts van de Denen:

Denemarken zit op het WK in een groep met Tunesië, Frankrijk en Australië.