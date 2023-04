Denzel Dumfries en Stefan de Vrij met Inter ten koste van Juventus wéér naar bekerfinale

Internazionale heeft de finale bereikt van het bekertoernooi in Italië, de Coppa Italia. Een krappe zege van 1-0 in Milaan volstond om Juventus in de halve finales uit te schakelen. Inter is ook de bekerhouder.

De ploeg treft op 24 mei in de finale de winnaar van de andere halve finale tussen Cremonese en Fiorentina, die donderdag wordt gespeeld. Het eerste duel tussen de twee grootmachten uit de Serie A eindigde begin april in Turijn in 1-1.

Inter zette in de return in het eigen stadion Giuseppe Meazza de bezoekers meteen onder druk en dat leidde in de 15e minuut tot een treffer. Nicolo Barella gaf een vernuftige steekpass op Federico Dimarco, die de bal langs keeper Mattia Perin van Juventus schoot. In de rest van het duel hield Inter de controle en werd Juventus nauwelijks gevaarlijk.

Bij Inter speelde Denzel Dumfries de hele wedstrijd mee, Stefan de Vrij bleef op de bank. Romelu Lukaku viel na 70 minuten in. De Belgische spits was eigenlijk geschorst voor het duel, maar die straf werd teruggedraaid omdat hij in de eerste wedstrijd in Turijn mikpunt was van racistische liederen. De politie van Turijn heeft naar aanleiding van dat vergrijp 171 supporters van Juventus een stadionverbod opgelegd.

Inter won eerder dit seizoen de Italiaanse supercup en staat ook in de halve finale van de Champions League tegen stadgenoot AC Milan.

Programma, uitslagen en stand Serie A

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de Italiaanse competitie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je alle video's uit de Serie A.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's en samenvattingen over de Serie A