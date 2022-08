Denzel Dumfries goud waard voor Inter met winnende goal in blessuretijd

Serie ADenzel Dumfries heeft Internazionale in de uitwedstrijd tegen Lecce diep in blessuretijd behoed voor puntenverlies. In de 95ste minuut liep de invaller de bal bij de tweede paal binnen na een corner vanaf de rechterflank en bezorgde zijn ploeg een zwaarbevochten 2-1-overwinning.

De teruggekeerde Romelu Lukaku, die van 2019 tot 2021 ook bij Inter speelde, zette de ploeg van trainer Simone Inzaghi al in de tweede minuut op voorsprong. De Belg kopte bij zijn eerste mogelijkheid van dichtbij raak na goed voorbereidend werk van Matteo Darmian. De Gambiaan Assan Ceesay, overgekomen van FC Zürich, maakte kort na rust gelijk voor Lecce.



In de tweede helft drong Inter, dat ook Edin Dzeko inbracht, aan. Tot de 1-2 leek het - ondanks een overwicht en bijna 70 procent balbezit - niet te komen, maar in de laatste tellen zorgde de rechtsback voor ontlading bij zijn teamgenoten en Inzaghi.



Stefan de Vrij speelde de hele wedstrijd bij Inter, waar Dumfries in de 68ste minuut binnen de lijnen kwam. Bekijk hieronder zijn goal.

Ook zege landskampioen AC Milan

Eerder op de avond won stadgenoot AC Milan ook. De regerend landskampioen was op eigen veld met 4-2 te sterk voor Udinese. Voor het eerst deze eeuw werd zes keer gescoord in de openingswedstrijd van het Italiaanse voetbalseizoen.

De bezoekers - waar Bram Nuytinck de hele wedstrijd speelde - kwamen al in de tweede minuut op voorsprong via Rodrigo, maar na een kwartier had AC Milan de leiding door doelpunten van Theo Hernandez (penalty) en Ante Rebic. In de tweede helft kwamen Brahim Díaz en opnieuw Rebic tot scoren. Rebic werd in de 72ste minuut vervangen door Olivier Giroud. Voor de van een zware knieblessure herstellende Zlatan Ibrahimovic kwam de start van het seizoen te vroeg.

Volledig scherm Brahim Diaz wordt bejubeld. © ANP / EPA

De Belg Charles De Ketelaere maakte, als invaller, zijn debuut voor de Milanezen. De middenvelder kwam deze zomer over van Club Brugge, waar hij vorig seizoen in 39 duels veertien keer scoorde.



Ook Atalanta boekte een zege in de eerste speelronde. De ploeg van de Oranje-internationals Hans Hateboer, Marten de Roon en Teun Koopmeiners - die allen de hele wedstrijd speelden - won met 2-0 bij Sampdoria. Rafael Tolói en de ingevallen Ademola Lookman kwamen tot scoren in Genua.

