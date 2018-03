Depay door dolle heen na winnende goal in slotseconden

Memphis Depay heeft Olympique Lyon de overwinning bezorgd in de topper tegen Olympique Marseille. De international van Oranje zorgde in de slotminuut van de wedstrijd voor de 3-2 voor Lyon, dat Marseille door de zege tot op twee punten is genaderd. Lyon heeft als nummer vier in de Franse competitie 26 punten achterstand op koploper Paris Saint-Germain.