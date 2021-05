Depay schittert met goal en assist in heerlijke Franse topper bij AS Monaco

AS Monaco kwam na 25 minuten op voorsprong in het Stade Louis II. De Duitse spits Kevin Volland maakte zijn zestiende competitiegoal van het seizoen. Met een schot met links trok Memphis Depay de stand gelijk in de 57ste minuut. Depay maakte daarmee een einde aan een knappe reeks van AS Monaco, dat 867 minuten (bijna tien hele wedstrijden) geen tegengoal kreeg in de Franse competitie. Depay gaf in de 77ste minuut vervolgens ook de assist bij de 1-2 van Marcelo.



De voormalig verdediger van PSV dacht daarmee matchwinner te gaan worden, maar Monaco maakte in de 86ste minuut gelijk. Wissam Ben Yedder maakte met een Panenka-penalty zijn negentiende goal van het seizoen, waarmee hij net als Depay zes goals achter staat op Ligue 1-topscorer Kylian Mbappé. Het was voor Ben Yedder zijn honderdste goal in de Ligue 1.



Het bleef echter niet bij 2-2, want in de 89ste minuut maakte het 17-jarige toptalent Ryan Cherki de winnende 2-3 voor de bezoekers. Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas zat met tranen van geluk op de tribune na die goal. Lyon hield de voorsprong in de blessuretijd vast en staat nu op de derde plaats. Het was duidelijk dat ook bij de spelers de emoties hoog waren opgelopen, want na de wedstrijd brak er nog een flink opstootje uit op het veld. Mattia de Sciglio (Lyon), Willem Geubbels en Pietro Pellegri (beiden Monaco) kregen door hun betrokkenheid bij dat opstootje allemaal rood van scheidsrechter Clément Turpin.