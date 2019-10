Derby County ontslaat aanvoerder maand na zwaar auto-ongeval

Sepp van den Berg debuteert bij Liverpool in kraker tegen Arsenal

19:27 Sepp van den Berg debuteert vanavond op Anfield in de basis van Liverpool. De 18-jarige verdediger uit Zwolle staat aan de aftrap van de achtste finale in de Carabao Cup tegen Arsenal. Van den Berg was al een paar ingevallen, maar begon nog nooit een officiële wedstrijd in de basis van de Reds.