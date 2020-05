Dertien treffers in 29 pogingen: Erling Haaland is geboren om te scoren

Door Maarten Wijffels



Vraag Arnold Bruggink naar Erling Haaland en de oud-spits begint als vanzelf sneller te praten. ,,Dit is nou zo’n speler, daar zet je de tv voor aan’’, zegt Bruggink enthousiast. ,,Ik merk het ook aan mijn kinderen. Dat je gaat zitten en denkt: hij zal het toch niet wéér gaan doen vandaag...’’



Het antwoord is bijna altijd ‘ja’. Hij doet het wéér. Ook nu bij de herstart van de Bundesliga. De 19-jarige Noor had in de Kohlenpott-derby tegen Schalke maar een half­uur nodig om alweer bijzonder fraai te scoren.



Haaland speelt pas sinds de winterstop in Dortmund en in de Bundesliga. Zijn cijfers zijn nu al historisch. In 12 duels voor de club staat hij op 13 doelpunten, inclusief beker en Champions League. En dat in amper 29 doelpogingen... Een schotconversie van 45 procent, daar kwam zelfs Gerd Müller vroeger niet aan in zijn eerste seizoen als Bomber bij Bayern München.