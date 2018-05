Deschamps maakt WK-selectie pas na EL-finale bekend

Keown maakt Özil met de grond gelijk: 'Hij is het shirt niet waard'

10:36 Arsenal werd gisteravond in de halve finale van de Europa League uitgeschakeld door Atlético Madrid. Martin Keown (51) was na afloop zeer kritisch over Mesut Özil, die zijn stempel niet op de wedstrijd kon drukken. ,,Hij is het shirt van Arsenal niet waard."