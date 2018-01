Deze hadden we nog niet: een goal vieren in een auto

We zagen het gisteren bij een wedstrijd in voorronde van de Copa Libertadores, de Champions League voor clubs in Zuid-Amerika, in een wedstrijd tussen Universitario uit Peru en Oriente Petrolero uit Bolivia. Toen invaller Maximiliano Freitas 10 minuten voor tijd de wedstrijd met een heerlijke poeier in het slot gooide (0-2), besloot hij de goal te vieren op een manier die we nog niet eerder hebben gezien op het voetbalveld. De 26-jarige Uruguyaanse spits stapte in de Toyota die naast het veld stond geparkeerd ter promotie van het Japanse merk en vierde daar zijn feestje.