Deze memorabele momenten tekenden Premier League-seizoen

Recordzege Leicester

Het was zo’n dag waarop alles wat Leicester City aanraakte, in blinkend goud veranderde. Hadden ze zo’n dag gisteren maar gehad, zullen fans weemoedig denken. Manchester United was met 0-2 te sterk, waardoor de knappe subtopper naast een Champions League-ticket greep. Op 25 oktober 2019 leek Leicester City wel een van de sterkste clubs ter wereld, al was de tegenstand van Southampton waardeloos. Het scorebord toonde na afloop een 0-9 zege voor The Foxes, de grootste uitzege ooit in de Premier League en een evenaring van de recordzege van Manchester United tegen Ipswich in 2009. Saillant: in januari namen de vernederde Saints wraak door met 2-1 te winnen.

Jamie Vardy en Ayoze Perez.

Watford kleineert grootmacht Liverpool

In soortgelijke context, maar met minder blamerende cijfers. Toch was de 3-0 vernedering op bezoek bij laagvlieger Watford niet minder pijnlijk voor de tot dat moment ongenaakbare koploper Liverpool. De ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum kroonde zich zeven duels voor het einde van de competitie tot landskampioen, maar de onverslaanbare machine crashte op 29 februari volledig. Het betekende de eerste nederlaag van het Premier League-seizoen en het einde van de droom om net als Arsenal in 2003/2004 ongeslagen de titel te pakken.

Wondergoal Alireza Jahanbakhsh

Nee, Alireza Jahanbakhsh liet bij Brighton nooit de klasse zien die hij in zijn jaren bij AZ etaleerde. Als eredivisietopscorer toog hij in 2018 voor miljoenen naar de roemruchte Premier League en leek op weg naar een roemrijke carrière op de Engelse velden. Het liep anders, de Iraniër is bij Brighton in twee jaar tijd bijna in de vergetelheid geraakt. Daar stak hij op nieuwjaarsdag spectaculair een stokje voor, door waarschijnlijk te tekenen voor het mooiste doelpunt van het seizoen. Met een sublieme en krachtige omhaal verschalkte hij Chelsea-doelman Kepa, waardoor Brighton een put pakte tegen de Londense topclub. Het leidde geen betere tijden in voor de buitenspeler, maar zijn naam zal in de seizoensoverzichten dankzij zijn huzarenstukje tóch te horen zijn.

De wereldgoal.

Gedoodverfde degradant pakt City

De hoogtepunten van Norwich City's Premier League-rentree zijn op één hand te tellen. Tim Krul en consorten daalden na de promotie direct weer af naar de Championship, maar de 3-2 zege op titelfavoriet Manchester City greep de kansloze degradatiekandidaat toch maar mooi even de spotlights. Teemu Pukki vergaarde een heldenstatus door de winnende treffer tegen de touwen te knallen. Ook Watford en Bournemouth keerden terug naar het tweede niveau.

City beste doelpuntenmachine van Engeland

Door de dominantie van Liverpool en de uitglijders van Manchester CIty, zoals hierboven genoemd, kende de titelstrijd weinig spanning. Toch was het vaak genoeg ook een feest om naar Manchester City te kijken. Na de revanche van City tegen Norwich op de slotdag (5-0) eindigde de ploeg van Pep Guardiola het seizoen met 102 treffers. Het was de vijfde keer in de clubhistorie dat de Citizens de grens van honderd passeerden, waardoor het de gloednieuwe Engelse recordhouder is. Watford-thuis (8-0), Aston Villa-uit (1-6), Liverpool-thuis (4-0)... Het was ondanks de matige inbreng aan kop vaak een genot om City aan het werk te zien.

Wederopstandingen

Volledig scherm Feest bij Manchester United. © Getty Images Manchester United transformeerde van een trieste middenmoter in een Champions League-deelnemer, door in een rechtstreeks duel met Leicester City een ticket te veroveren. De gevallen topclub klom uit een van de diepste dalen uit de recente clubhistorie. Nóg knapper was de wederopstanding van Southampton, dat ten dode opgeschreven was na de eerder benoemde 0-9 nederlaag tegen Leicester. Southampton was met raketsnelheid op weg naar degradatie, maar trok aan de handrem. Southampton eindigde het seizoen gisteren als elfde, voor een groot deel dankzij Danny Ings. De Engelsman prikte 22 maal raak.

Sprookje niet beloond

De promovendus die op weg is naar Europa, het is de droom van iedere nieuwkomer. Sheffield United was lang in de race voor de Europa League, maar haakte na de coronabreak af. Desondanks is de negende plaats de beste prestatie uit de clubhistorie. Ook Aston Villa hield de promovendi-eer hoog, door zich mede door een gelijkspel tegen West Ham (1-1) van een extra Premier League-seizoen te verzekeren. Een ander sprookje? De topscorerstitel voor Jamie Vardy, de man die een paar jaar geleden nog in de krochten van het Engelse amateurvoetbal acteerde en na een knokpartij wekenlang een enkelband droeg. De geslepen vos werd met zijn 33 jaar de oudste winnaar van de Golden Boot, nadat zijn teller op 23 stokte.

VAR en Engelsen: een mismatch

De VAR en Engelse voetbalfanaten: ze zullen waarschijnlijk nooit de beste mates worden. In het land waarin bijna niets traditioneler is dan het voetbal, werkt de videoscheids meer dan regelmatig op de zenuwen. Daar hielp de gigantische misser van anderhalve week geleden niet aan mee, toen de VAR een overduidelijke goal van Sheffield United tegen Aston Villa over het hoofd zag. De bal was zeker een halve meter over de lijn, maar technologisch falen voorkwam een zekere treffer. VAR-haters haalden hun gram.

De overduidelijke goal die niet telde.