Deze toptalenten kunnen in de voetsporen van Messi en Ronaldo treden

Kylian Mbappé (21, Paris Saint-Germain)

De vraag is of Kylian Mbappé überhaupt nog geldt als een talent. De 21-jarige Fransman schittert al sinds zijn zeventiende in de Champions League, had met vijf goals een belangrijk aandeel in de WK-titel van Frankrijk en staat te boek als een van de gevaarlijkste aanvallers ter wereld. Voor AS Monaco en Paris Saint-Germain kwam hij in totaal tot 112 doelpunten in 177 wedstrijden. Ook staat de rechtsbuiten al op dertien interlandgoals. Ondanks zijn nog altijd prille carrière wordt Mbappé al jaren bestempeld als een van de grootste Ballon d’Or-kandidaten voor de toekomst. Hij eindigde afgelopen jaar op de zesde plaats in de verkiezing.



• Wedstrijden (2019/2020): 30

• Goals: 25

• Assists: 16