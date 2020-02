Deze twaalf Nederlanders gingen Bergwijn voor met goal bij Premier League-debuut

Steven Bergwijn luisterde afgelopen zondag zijn Premier League-debuut op met een doelpunt tegen Manchester City (2-0 zege). Bergwijn is de dertiende Nederlander die scoorde bij zijn debuut in de Premier League. Wie gingen hem voor?

Bryan Roy - Nottingham Forest

De buitenspeler begon uitstekend het seizoen 1994/1995, waarin hij uiteindelijk dertien competitietreffers maakte. In speelronde 1, zijn debuutwedstrijd in de Premier League, maakte hij de enige goal op bezoek bij Ipswich Town. Roy speelde uiteindelijk drie seizoenen voor Nottingham en speelde later nog voor onder meer Hertha BSC.

Volledig scherm Bryan Roy © Rotterdams Dagblad

Fabian de Freitas - Bolton Wanderers

Na zijn overstap van FC Volendam naar Bolton Wanderers debuteerde De Freitas op 19 augustus in de Premier League. Ondanks zijn goal verloor Bolton met 3-2 op bezoek bij Wimbledon FC. De Freitas maakte dat seizoen uiteindelijk vijf doelpunten, maar kon niet voorkomen dat Bolton als hekkensluiter degradeerde. De Freitas speelde later nog voor onder meer West Bromwich Albion, Cambuur en NEC. De spits hing in 2004 zijn schoenen in de wilgen.

Volledig scherm Fabian de Freitas. © Action Images

Regi Blinker - Sheffield Wednesday

Hoewel zijn eerste seizoen in Engeland uitliep op een teleurstelling - hij speelde slechts negen competitiewedstrijden - was het begin nog zeer veelbelovend. Tegen Aston Villa maakte hij twee doelpunten tijdens zijn debuut. Het waren meteen zijn enige treffers. Het seizoen daarna speelde hij 33 wedstrijden in de Premier League, waarin de teller op één goal stokte. Bliker speelde nog voor Chelsea, RBC Roosendaal en Sparta en stopte in 2003 met voetballen.

Volledig scherm Regi Blinker. © ANP

Jimmy Floyd Hasselbaink - Leeds United

Hasselbaink debuteerde bij Leeds met een goal tegen Arsenal en groeide de jaren daarna uit tot een van de beste spitsen in de Premier League-historie: Hasselbaink staat met 127 goals veertiende op de all time-topscorerslijst. In zijn eerste seizoen (1997/1998) was Hasselbaink goed voor zestien treffers in 33 duels, later bij Chelsea werd hij met 23 treffers bijna topscorer van Engeland. Cardiff City, uitkomend in het Championship, was in het seizoen 2007/2008 zijn laatste club.

Volledig scherm Jimmy Floyd Hasselbaink. © AP

Fabian Wilnis - Ipswich Town

Via NAC Breda en De Graafschap belandde Wilnis in het Championship bij Ipswich Town. Na twee seizoenen promoveerde de club met Wilnis in de gelederen. De rechtsback debuteerde in augustus 2000 op het hoogste niveau en wist meteen te scoren: hij droeg bij aan de stunt tegen Manchester United (1-1). Wilnis zou later in het seizoen nog een goal maken. De verdediger speelde in totaal negen seizoenen voor Ipswich, waarin hij tot 282 optredens kwam.

Volledig scherm Wilnis (r) in actie tegen FC Dordrecht-speler Didi Longuet. © Henk Veenstra

Ruud van Nistelrooy - Manchester United

In de zomer van 2001 betaalde Manchester United rond de dertig miljoen euro voor Van Nistelrooy: een record in de Premier League. Bij zijn debuut liet de spits meteen zien wat hij in huis had door twee keer te scoren tegen Fulham. Van Nistelrooij eindigde het seizoen met 23 treffers en werd het jaar erna topscorer van de Premier League. Van Nistelrooy speelde na zijn succesvolle periode in Engeland nog voor Real Madrid, HSV en Málaga.

Volledig scherm Ruud van Nistelrooy in zijn tijd bij United. © afp

Boudewijn Zenden - Chelsea

Zenden luisterde zijn debuutwedstrijd in 2001/2002 op met een doelpunt tegen Newcastle United (1-1). Het zou een van de drie goals zijn die de ex-speler van PSV en FC Barcelona in zijn eerste Engelse jaar zou maken. Later speelde Zenden nog voor Middlesbrough, Liverpool, Olympique Marseille en Sunderland.

Volledig scherm Boudewijn Zenden. © Action Images

Alexander Büttner - Manchester United

Zijn transfer deed veel wenkbrauwen fronsen: Büttner maakte in de zomer van 2012 de overstap van Vitesse naar Manchester United. Met een goal in zijn eerste competitiewedstrijd, tegen Wigan Athletic (4-0), snoerde hij de criticasters aanvankelijk de mond. Hij zou echter in twee seizoenen slechts tot dertien optredens in de Premier League komen. De 30-jarige linksback speelt na omzwervingen nu in de MLS voor New England Revolution.

Volledig scherm Alexander Büttner en Alan van Braga. © REUTERS

Ricky van Wolfswinkel - Norwich City

Ook Van Wolfswinkel gaf zijn goede start geen gevolg. In het seizoen 2013/2014 betaalde Norwich 10 miljoen euro aan Sporting Portugal voor de spits, maar Van Wolfswinkel liet op zijn debuutwedstrijd na weinig zien. Een doelpunt tegen Everton (2-2) in de eerste speelronde was zijn enige wapenfeit van het seizoen. Na 25 wedstrijden in de Premier League vertrok hij naar Saint-Étienne. In 2016 keerde hij succesvol terug bij Vitesse. De 31-jarige spits staat nu onder contract bij FC Basel.

Volledig scherm Ricky van Wolfswinkel tegen Vincent Kompany. © EPA

Chris David - Fulham

De wereld leek aan zijn voeten te liggen na zijn doelpunt tijdens zijn debuut: de 21-jarige David scoorde in de laatste speelronde van het seizoen 2013/2014 tegen Crystal Palace (2-2). Via mislukte avonturen bij FC Twente, Go Ahead Eagles en FC Utrecht belandde de middenvelder vorig seizoen in de Zuid-Afrikaanse competitie. David speelt bij Cape Town City FC.

Volledig scherm Chris David (r). © AFP

Georginio Wijnaldum - Newcastle United

Bergwijn kan zich in ieder geval vasthouden aan zijn collega-international. Wijnaldum scoorde in het seizoen 2015/2016 meteen voor Newcastle United in het 2-2 gelijkspel tegen Southampton. Newcastle degradeerde, maar mede dankzij elf competitiegoals betaalde Liverpool 30 miljoen euro voor de middenvelder. Afgelopen jaar won Wijnaldum de Champions League met de Engelse topclub, die op weg is naar de eerste landstitel sinds 1990.

Volledig scherm Georginio Wijnaldum. © AFP

Jürgen Locadia - Brighton & Hove Albion

Zijn begin in Engeland was nog zo veelbelovend. Locadia verruilde in de winter van 2018 PSV voor Brighton, waar hij in zijn eerste halve seizoen tot zes optredens in de competitie kwam. Tegen Swansea (4-1) debuteerde hij met een goal, maar daarna kwam zijn naam nauwelijks meer voor op het opstellings- en scoreformulier. Locadia is momenteel bezig met een overstap naar FC Cincinnati.

Volledig scherm Jürgen Locadia. © Action Images via Reuters