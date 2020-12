Deze vijf clubs kunnen zich vanavond plaatsen voor de knock-outfase

Groep A

Bayern München, een van de zes clubs die zich al heeft geplaatst voor de volgende ronde, gaat op bezoek bij Atlético Madrid. De bekerhouder won in de eigen Alianz Arena met 4-0 van de Spanjaarden. Atletico verloor in eigen huis geen van zijn laatste tien wedstrijden tegen een Duitse ploeg. In het oude Vicente Calderón won het in het seizoen 2015/16 en 2016/2017 met 1-0 van Bayern. De Rekordmeister is bezig aan een indrukwekkende reeks; de laatste 16 wedstrijden in het miljardenbal werden winnend afgesloten. Atleti plaats zich voor de volgende ronde als het zelf wint en Lokomotiv Moskou verliest.

Manuel Neuer, Robert Lewandowski en Leon Goretzka krijgen rust en zijn in Duitsland achtergebleven, waardoor Joshua Zirkzee kan hopen op speelminuten.

De eerste ontmoeting dit seizoen tussen Lokomotiv Moskou en RB Salzburg eindigde in 2-2 in de Red Bull Arena. Als Lokomotiv vanavond wint is het minimaal verzekerd van de Europa League en maakt het in de laatste wedstrijd nog kans om zich te plaatsen voor de knockout-fase van de Champions League. Voor RB Salzburg wordt een lastige klus om te overwinteren in de Champions League. Alleen bij een zege vandaag is dat in theorie nog mogelijk.

• Atletico Madrid - Bayern München: 21.00 uur

• Lokomotiv Moskou - RB Salzburg: 18.55 uur

Stand

1. Bayern München - 12 punten

2. Atletico Madrid - 5

3. Lokomotiv Moskou - 3

4. RB Salzurg - 1

Volledig scherm Joshua Zirkzee mag hopen op zijn eerste Champions League-minuten dit seizoen: Bayern is al geplaatst voor de volgende ronde en Robert Lewandowski krijgt rust en bleef in Duitsland achter. © BSR Agency

Groep B

Sjachtar Donetsk verraste vriend en vijand door recordkampioen Real Madrid in Madrid met 3-2 te verslaan. De Oekraïners kunnen de vijfde club worden die beide groepsfasewedstrijden tegen Real Madrid in één Champions League-campagne wint, na Ajax (1995/96), Bayern München (1999/2000, tweede groepsfase), Juventus (2008/09) en CSKA Moskou (2018/19). Real Madrid won de twee laatste wedstrijden tegen Internazionale en herstelde zich daarmee van de slechte start. Real Madrid kan zich plaatsen voor de laatste 16 met een overwinning op Sjachtar. De Koninklijke bereikte de knock-outfase in alle 24 eerdere Champions League-deelnames.

Koploper Borussia Mönchengladbach, dat over twee duels met 10-0 won van Sjachtar, ontvangt hekkensluiter Internazionale. Door een domme rode kaart van Arturo Vidal verloren de Italianen vorige week de topper tegen Real Madrid (2-0), waardoor het nu op plek vier staat. Het team van Stefan de Vrij speelde in Milaan met 2-2 gelijk tegen de Duitsers. Internazionale kan zich nog steeds plaatsen voor de laatste zestien. De Italianen moeten zelf de laatste twee duels winnen en hopen dat de concurrentie punten laat liggen.

• Sjachtar Donetsk - Real Madrid: 18.55 uur

• Borussia Mönchengladbach - Internazionale: 21.00 uur

Stand

1. Borussia Mönchengladbach - 8 punten

2. Real Madrid - 7

3. Sjachtar Donetsk - 4

4. Internazionale - 2

Volledig scherm De Vrij moet de laatste twee duels winnen om nog kans te maken op overwintering in de Champions League. © EPA

Groep C

FC Porto ontvangt koploper Manchester City vanavond in eigen huis. De Engelsen wonnen het eerste duel met 3-1 en zijn al geplaatst voor de volgende ronde. FC Porto heeft aan een punt in de laatste twee wedstrijden genoeg om door te gaan. Nathan Aké is weer fit en zit bij de selectie van trainer Pep Guardiola.

Hekkensluiter Olympique Marseille ontvangt het Griekse Olympiakos. De nummer drie won thuis met 1-0 van de Fransen, waar Kevin Strootman vanavond bij de selectie zit. Marseille wacht al lang op een overwinning in het hoofdtoernooi. Het verloor de laatste dertien wedstrijden, een record. Op 22 februari 2012 werd er voor het laatst gewonnen, Internazionale werd toen met 1-0 verslagen. Vanavond is er een kans, de Grieken verloren hun laatste negen uitduels in het miljardenbal.

• FC Porto - Manchester City: 21.00 uur

• Olympique Marseille - Olympiakos: 21.00 uur

Stand

1. Manchester City - 12 punten

2. FC Porto - 9

3. Olympiakos - 3

4. Olympique Marseille - 0

Groep D

Ajax gaat vanavond op bezoek bij Liverpool, dat vorige week op eigen veld van Atalanta verloor (0-2). Ajax verloor het eerste duel in eigen huis met 1-0 van de Champions League-winnaar van 2018/19. Wellicht dat er vanavond een beter resultaat voor de Amsterdammers in zit. De mannen van trainer Erik ten Hag zijn buitenshuis al elf Europese duels ongeslagen. Liverpool heeft aan een gelijkspel genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Georginio Wijnaldum is de enige Nederlander bij de selectie voor Liverpool vanavond.

Het andere duel in Groep D is Atalanta - FC Midtjylland. De Italianen wonnen in Denenmarken met 4-0. Het duel van Atalanta volgende week op bezoek bij Ajax moet uitwijzen welke club er door gaat. Midtjylland maakt met vier verliespartijen op rij nergens meer kans op. De Nederlanders Hans Hateboer, Marten De Roon en Sam Lammers zitten allemaal bij de selectie vanavond.

Volledig scherm Bij Atalanta scoorde nog nooit een Italiaan in de Champions League, Hans Hateboer scoorde er wel twee. © AP

Grappig detail bij Atalanta; geen van de 25 Champions League-goals die de club ooit maakte, werd gemaakt door een Italiaan. Dit zijn de meeste CL-goals die een team heeft gescoord zonder doelpuntenmaker uit eigen land.



• Liverpool - Ajax: 21.00 uur

• Atalanta - FC Midtjylland: 21.00 uur

Stand

1. Liverpool - 9 punten

2. Ajax - 7

3. Atalanta - 7

4. FC Midtjylland - 0