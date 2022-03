Deze week in de Champions League: Ronaldo op jacht naar goal nummer 808, De Ligt tegen Danjuma

Deze week worden in de Champions League wederom vier achtste finales gespeeld. Nadat vorige week de eerste vier kwartfinalisten bekend werden, is het nu de beurt aan Ajax om tegen Benfica te proberen zich bij dat rijtje te voegen. Maar er staan vandaag en morgen nog drie wedstrijden op het programma.

Dinsdag 21.00 uur

Manchester United - Atlético Madrid (1-1)

Cristiano Ronaldo was zaterdag de grote man bij Manchester United. Met drie treffers waar de klasse vanaf droop loodste hij zijn ploeg hoogstpersoonlijk langs Tottenham Hotspur: 3-2. De 37-jarige Portugees hoopt dat kunststukje te herhalen tegen de ploeg van Diego Simeone.

Door zijn hattrick tegen Spurs staat Ronaldo nu op 807 goals. Geen andere speler maakte zoveel doelpunten in zijn carrière, volgens cijfers van de FIFA. Hij passeerde de Oostenrijks-Tsjechische Josef Bican, die bijna een eeuw geleden 805 keer doel trof. Ronaldo's honger is op zijn 37ste nog allesbehalve gestild: vanavond probeert de Portugees, met 140 goals ook topscorer aller tijden in de Champions League, zijn voorsprong verder uit te breiden.

Bij Atlético is de hoop ook gevestigd op een Portugees. João Félix doet de afgelopen weken de harten van de Madrilenen en ook dat van coach Diego Simeone sneller kloppen. Hij scoorde drie weken geleden het enige Madrileense doelpunt en hoopt er vanavond meer te maken tegen de ploeg van zijn illustere landgenoot.

Volledig scherm Danjuma (r) in duel met Matthijs de Ligt (l) in het Champions League-treffen tussen Villarreal en Juventus drie weken geleden. © AFP

Woensdag 21.00 uur

Juventus - Villarreal (1-1)

Na het 1-1 gelijkspel van drie weken geleden is voor beide ploegen nog van alles mogelijk. Toch heeft op het eerste gezicht Juventus de beste papieren om door te dringen tot de kwartfinales van het kampioenenbal. De nummer vier van de Serie A begon moeizaam aan het seizoen, maar de laatste competitienederlaag dateert alweer van eind november vorig jaar.

Juventus, waar Matthijs de Ligt in de verdediging speelt, moet dan wel collega-international Danjuma zien te beteugelen. De aanvaller van Villarreal is dit seizoen op dreef: de Nederlander scoorde dit seizoen in 18 duels al acht keer voor de Spanjaarden en is daarmee gedeeld clubtopscorer. Bovendien maakte Danjuma de helft van die treffers in de Champions League, dus De Ligt en de zijnen zijn gewaarschuwd.

Volledig scherm Roman Abramovich zat tien dagen geleden nog op de tribune op Stamford Bridge. © REUTERS

Woensdag 21.00

Lille - Chelsea (0-2)

Op papier het minst spannende duel wordt gespeeld in Lille, waar de Franse kampioen het Chelsea van Hakim Ziyech ontvangt. De Londenaren verdedigen een 2-0 voorsprong in Frankrijk en staan daarom al met één been in de kwartfinales.

Sinds de heenwedstrijd ziet de wereld er echter heel anders uit voor de ploeg van trainer Thomas Tuchel. De Duitse coach moest toezien hoe de tegoeden van clubeigenaar Roman Abramovich werden bevroren en tast in het duister over de toekomst van de club. Hoewel de perikelen buiten het veld niet per se invloed lijken te hebben op de prestaties - Chelsea won negen van zijn laatste tien wedstrijden - blijft het onrustig bij de club.

Lille hoopt ervan te kunnen profiteren. De Franse kampioen staat momenteel zesde in de Ligue 1. Met een achterstand van vier punten op de nummer vijf, Strasbourg, is het nog maar de vraag of de ploeg van verdediger Sven Botman überhaupt Europees voetbal gaat spelen komend seizoen.