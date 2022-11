Deze zestien ploegen hebben zich geplaatst voor de achtste finales in de Champions League

De laatste acht wedstrijden van de groepsfase van de Champions League zijn woensdagavond afgewerkt en dus zijn alle tickets voor de knock-outfase van het miljardenbal verdeeld. Een overzicht van de clubs die we bij de loting, aanstaande maandag in Nyon, terug gaan zien.

De loting voor de achtste finales is komende maandag om 12.00 uur op het hoofdkantoor van de UEFA in het Zwitserse Nyon. De acht poulewinnaars zullen daar gekoppeld gaan worden aan de acht runners-up. Clubs uit hetzelfde land kunnen het in de achtste finales nog niet tegen elkaar opnemen. De kans dat Liverpool het in de achtste finales (eerste duels op 14 februari, laatste duels op 15 maart) mag gaan opnemen tegen Bayern München is liefst 40 procent.

Groep A: Napoli en Liverpool, schakelden Ajax uit

Ajax begon met een 4-0 overwinning op Rangers nog uitstekend aan de groepsfase van de Champions League, maar het bleek geen voorbode voor een succesvolle Europese campagne op het hoogste niveau. Van Napoli werd twee keer verloren en ook Liverpool was twee keer te sterk voor de Amsterdammers. Ajax kon de Italiaanse en Engelse topploegen het nooit echt lastig maken en moest genoegen nemen met de derde plaats, vóór Rangers. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst gaat de boeken in als het slechtste Champions League-team ooit.

Groep B: Club Brugge en FC Porto

Club Brugge wist zich verrassend eenvoudig te plaatsen voor de achtste finales van het miljardenbal. De ploeg van Noa Lang, Björn Meijer en Ruud Vormer pakte in de laatste twee duels in de groepsfase slechts een punt, maar het ticket voor de volgende ronde hadden de Belgen na vier duels al op zak. FC Porto gaat ook naar de laatste zestien, Atlético Madrid en Bayer Leverkusen zijn uitgeschakeld.

Volledig scherm Noa Lang op archiefbeeld. © BELGA

Groep C: Bayern München en Internazionale

Bayern München moest zien te overleven in een poule met Internazionale, FC Barcelona en Viktoria Plzen. Geen probleem, zo bleek voor de Duitse recordkampioen. Bayern won al zijn zes groepsduels. Inter eindigt op gepaste afstand als tweede, het FC Barcelona van Frenkie de Jong en Memphis Depay moet genoegen nemen met een derde plek en dus een ticket voor de Europa League.

Groep D: Tottenham Hotspur en Eintracht Frankfurt

Vóór de laatste speelronde was nog geen enkele ploeg in groep D zeker van een plek in de volgende ronde, waardoor een krankzinnige slotavond lonkte. Twee spannende duels verder, kroonden Tottenham Hotspur (1-2 zege bij Olympique Marseille) en Eintracht Frankfurt (1-2 zege bij Sporting CP) zich tot nummers één en twee van de poule. Sporting CP gaat als nummer drie verder in de Europa League, Marseille is uitgeschakeld.

Groep C: Chelsea en AC Milan

Graham Potter kan opgelucht ademhalen nu zijn doelstelling om te overwinteren met Chelsea is bereikt. De trainer stapte begin september in na het ontslag van Thomas Tuchel. Onder zijn leiding werd één keer gelijk gespeeld en drie keer gewonnen. De knock-outfase van de Champions League leek voor AC Milan na vier punten uit vier duels ver weg, maar de ploeg van Stefano Pioli bereikte die toch nog. Een rechtstreeks duel om de tweede plek met RB Salzburg kon nog flink roet in het eten gooien, maar AC Milan kende geen moeite met de Oostenrijkers (4-0).

Volledig scherm Graham Potter. © Action Images via Reuters

Groep F: Real Madrid en RB Leipzig

Real Madrid plaatste zich ook voor de achtste finales in de Champions League. De winnaar van afgelopen seizoen verloor op de vijfde speeldag bij RB Leipzig, maar met dertien punten uit zes wedstrijden plaatste De Koninklijke zich toch als groepwinnaar voor de knock-outfase. Het RB Leipzig van Marco Rose verzekerde zich een week later dankzij een ruime overwinning bij Shakthar Donetsk (0-4), dat boven Celtic als derde in groep F eindigt, van de volgende ronde.

Groep G: Manchester City en Borussia Dortmund

Manchester City was op papier in groep G vooraf al de grote favoriet. Dat de ploeg van Pep Guardiola zich na vier duels al verzekerde van de volgende ronde, was dan ook weinig verbazingwekkend. Na het gelijkspel van Nathan Aké en zijn ploeggenoten bij Borussia Dortmund vorige week, was ook de Duitse club verzekerd van de achtste finales. Sevilla eindigde als derde en gaat de Europa League in.

Volledig scherm Kevin de Bruyne en Riyad Mahrez wonnen woensdagavond met Manchester City van Sevilla (3-1). © ANP / EPA

Groep H: Paris Saint-Germain en Benfica

In een groep met Paris Saint-Germain en Juventus leek het voor Roger Schmidt en Benfica een zeer zware opgave om zich te plaatsen voor de knock-outfase. Maar dankzij een krankzinnige laatste speelronde, waarin de Portugese ploeg met 1-6 van Maccabi Haifa won, kroonde Benfica zich (op het aantal gescoorde uitdoelpunten) zelfs tot groepswinnaar boven PSG. Schmidt, oud-Ajacied David Neres en ex-Feyenoorder Fredrik Aursnes hebben zo hun visitekaartje afgegeven. Juventus stelde teleur en eindigt met slechts drie punten als derde.

Programma Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.