Dick Jol uit forse kritiek op Kevin Blom na ‘VAR-dwaling’: ‘Dit is onrechtvaardig en sportonterend’

Feyenoord treft Slavia Praag in Conference League

12:00 Feyenoord neemt het na het gelijkspel (0-0) tegen Maccabi Haifa in de Conference League dit keer op tegen Slavia Praag, dat de eerste wedstrijd zegevierde (3-1) over Union Berlin. Mis via ons liveblog niets van Feyenoord - Slavia Praag. De aftrap in de Kuip is om 21.00 uur.