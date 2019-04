Diego Costa boycot training uit protest tegen boete

Alderwei­reld: Als je zo’n film maakt, denk je: dat kan helemaal niet

18 april Toby Alderweireld maakte zich rond middernacht in het Etihad Stadium na de miraculeuze ontknoping tussen Tottenham Hotspur en Manchester City (4-3) op voor een lange terugreis naar Londen. Mist boven de Britse hoofdstad gooide het vluchtschema van de komende tegenstander van Ajax in de halve finale van de Champions League in de war. De Belg hield er rekening mee pas rond zonsopgang in zijn bed te kunnen stappen.