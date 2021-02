Dijks en Schouten met Bologna veel te sterk voor Parma-debutant Zirkzee

Bologna, met Mitchell Dijks en Jerdy Schouten in de basis, won met 0-3. De Gambiaanse aanvaller Musa Barrow maakte al in de eerste helft twee doelpunten voor de bezoekers. Ricardo Orsolini maakte er in de 93ste minuut nog 0-3 van voor Bologna, dat nu op de dertiende plaats staat. Parma staat negentiende met slechts 13 punten na 21 duels. De achterstand op nummer zeventien Torino, dat zaterdag na een 3-0 achterstand nog met 3-3 gelijkspeelde bij Atalanta, is drie punten.



Zirkzee maakte afgelopen maandag op Deadline Day de overstap naar Parma, dat hem voor een half jaar huurt van Bayern München met een optie tot koop. Parma-trainer Roberto D’Aversa gaf tegen Bologna de Deense spits Andreas Cornelius nog de voorkeur, maar hij moest kort na rust plaatsmaken voor Zirkzee. De Nederlandse jeugdinternational kon niets meer aan de achterstand veranderen. De 27-jarige Cornelius staat na zeventien wedstrijden op nul goals en één assist. Met slechts veertien treffers is Parma dan ook veruit de minst scorende ploeg in de Serie A dit seizoen. Crotone en Cagliari, de andere twee clubs op de degradatieplekken, staan al op 22 en 24 goals.